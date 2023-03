Gegenpressing | Schizofreen NAC, karakterloze verdediging en lichtpuntje Ómarsson is schot in de roos

podcastIn De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering gaat het over de wedstrijd tegen Jong Ajax.

In deze aflevering wordt het schizofrene weekend van NAC besproken. Vrijdag leek alles hosanna met de derde zege op rij en goed spel tegen MVV. Maandag was het diepe ellende met een historische vernedering. De pijnpunten in de defensie, die volgens de heren kwaliteit én karakters tekort komt, werden weer eens blootgelegd.

Daarover wordt uitvoerig gediscussieerd in deze aflevering. Ook een discussie over Ody Velanas, die zijn basisplaats terug had ten koste van Aimé Omgba. Wat te doen met de topscorer van NAC? Blijven opstellen? Aan tafel worden de drie het niet eens.

Ook wordt er na deze afstraffing gekeken naar het grotere plaatje. Want hoe pijnlijk deze 2-6 ook was, is er over langere termijn verbetering zichtbaar. Een van de lichtpuntjes heet Ómarsson. De IJslander wordt in de podcast bestempeld als een topaanwinst. Dit en meer in een bomvolle show.

