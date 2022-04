Gehackte woningcorporaties weigeren losgeld te betalen aan hackers

De acht woningcorporaties zijn klant bij the Sourcing Company, een ICT-bedrijf in Woerden. Via hun computersysteem konden de hackers bij persoonsgegevens van huurders komen. De websites van de woningcorporaties lagen door de hack tijdelijk plat. Hoeveel gegevens er van de corporaties buit zijn gemaakt is onbekend. Wel hebben de woningcorporaties nu extra beveiligingsmaatregelen genomen.