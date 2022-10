Gehandicapte Hebe (10) niet thuisgekomen na dagbesteding in Raamsdonksveer: amber alert uitgegaan

Via een Amber Alert doet de politie een oproep aan iedereen om uit te kijken naar Hebe die in levensgevaar is. Hebe heeft volgens de politie zorg nodig.

Hebe en haar begeleidster zijn voor het laatst gezien in de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer in een zwarte Kia Picanto PR425K. Ze zijn daarna in onbekende richting vertrokken. Hebe draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok. Ze heeft scoliose en loopt wankel, met haar voeten naar buiten.



Het meisje is sinds maandagavond vermist, aldus een woordvoerder van de politie. De politie kan niet zeggen wie de tweede persoon is die vermist is. Het gaat in ieder geval om een vrouw van 26 jaar oud met blond, halflang haar en blauwe ogen. Maandagavond werd via Burgernet rond 21.30 uur al gevraagd uit te kijken naar de vrouw en het meisje.