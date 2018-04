Gehandicapte Noortje (21) dwingt debat af met brief aan Rutte: 40.000 handtekeningen opgehaald

Buurt geschrokken bij vondst dode man na schietpartij in flat in Breda: 'Ik hoorde baf, baf, baf!'

9 april BREDA - In de Sandenburgstraat in de Bredase wijk IJpelaar is rond 20.15 uur in een flat een dode man aangetroffen. Zoals het er nu naar uitziet is hij doodgeschoten. De buurt reageert geschokt.