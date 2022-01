Geluk in onzekere tijden: zo kom je de lockdown door als er niets is om naar uit te kijken

Sparen voor AH-bestek met hulp van een ander; na een oproepje op sociale media kan het snel gaan

EINDHOVEN - Bestekzegels van Albert Heijn, het is momenteel gewilde ruilhandel. Op sociale media en in buurtapps regent het oproepjes. Sommige spaarders missen op de valreep nog enkele zegels, anderen willen nog een hele set bij elkaar krijgen. Vaak lukt dat nog ook, want met de optie om digitaal zegels weg te geven, speelt de supermarkt hier sinds kort handig op in.

