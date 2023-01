Gemeente Boekel: huisvuil zien als grondstof levert voordeel op

,,Om te voorkomen dat de aarde op den duur uitgeput en vervuild raakt, moeten we het gebruik van grondstoffen terugbrengen. En dat kan bijvoorbeeld door huishoudelijk afval meer als grondstof te zien en zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken”, zegt de Boekelse wethouder Ben Brands. Hij ziet het als de taak van de gemeente de bevolking daar meer van te doordringen.

,,We moeten zorgen dat zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Daarvoor is het noodzakelijk om kwalitatief goede grondstoffen nog beter gescheiden in te zamelen dan we tot nu toe al doen.”

Brands geeft aan dat nog steeds partijen gescheiden huisvuil uiteindelijk worden afgekeurd omdat er stoffen in zitten die er niet in thuis horen. Dat komt met name voor bij plastic, metaal en drinkkartons (PMD). Daarvan wordt momenteel zo’n vijf procent afgekeurd. En dat kost de gemeenten geld. Want schone grondstoffen leveren meer op.

En met het verhogen van de kwaliteit van het huishoudelijk afval, wordt de mogelijkheid tot hergebruik verbeterd. De bedoeling van de gemeenten is dat de inwoners meer circulair gaan denken. ,,We willen van afvalbeheer naar grondstoffenbeheer", zegt Brands.

De twee gemeenten hebben zich een aantal doelen gesteld. Zo willen ze dat in 2033 geen gescheiden afval meer wordt afgekeurd, dat de hoeveelheid restafval nog verder wordt verlaagd en dat vijftig procent van de inwoners zich bewust is van circulair handelen.

Aan dat alles hangt een kostenplaatje: voor het komend jaar voor Boekel 24.000 euro. Voor de jaren daarna wordt dat jaarlijks 9.800 euro. Daarom wil de gemeente vanaf 2024 de afvalstoffenheffing met ongeveer twee euro per huishouden verhogen. In Land van Cuijk bedraagt die momenteel 214 euro per huishouden, in Boekel 238,50. Landelijk wordt gemiddeld 317 euro afvalstoffenheffing gerekend,

Beestenbende verdwijnt

De kosten voor de gemeenten zitten volgens Brands vooral in de 22 uitvoeringsmaatregelen die in het zogeheten grondstoffenbeleidsplan zijn opgenomen. Zo vervalt de zwerfafvalvergoeding van 115.000 euro vanuit het rijk. De gemeente bekostigde daaruit Beestenbende, het inzamelen van zwerfafval door basisschoolkinderen. Daar moet iets nieuws voor komen. Gedacht wordt aan lesmateriaal, gastlessen over zwerfafval, bezoeken aan de milieustraat en een grondstoffenrace voor scholen.

Ook communicatie, voorlichting en handhaving kosten geld. De gemeenten willen bovendien een nieuw klanttevredenheidsonderzoek. Kosten 15.000 euro. In 2018 leverde dat een waardering van 7,1 op. Het streven is in de toekomst naar 8 te gaan. De Boekelse raadscommissie Bestuur en Samenleving bespreekt het plan komende dinsdag 31 januari.