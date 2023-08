Gemeente Breda weet niets van evenementen op begraafplaats: ‘Nooit vergunning verleend’

Moet de piemelknuf­fel in de ban op Brabantse kermissen? ‘Kan me voorstel­len dat mensen dit op de grens vinden’

Wordt de penisknuffel als kermisprijs in de ban gedaan? Als het aan de critici van het op Brabantse kermissen populaire pluche geval ligt wel. De lokale politieke partij BBB Berkelland wil dat de knuffels in hun gemeente worden verboden, nadat ze verschillende klachten kregen over de piemels. Moet de populaire prijs in Brabant ook aan de kritiek geloven?