Gemeente komt Jazz in Duketown te hulp met 50.000 euro: festival valt toch een dag korter uit

Meer Brabantse woningbran­den in 2022 dan jaar eerder, Alp­hen-Chaam relatief vaakst getroffen

Er waren vorig jaar meer woningbranden in Brabant dan in 2021, becijfert Independer. Volgens de vergelijkingswebsite gaat om een stijging van 13,3 procent. Vooral in de gemeenten Breda, Meierijstad en Den Bosch moest de brandweer vaker uitrukken.