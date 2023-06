Gemeente lost huisvestingsprobleem kledingbank niet op: ‘Samenwerken of zelf aan de slag’

NISTELRODE - Meedenken wil de gemeente best, maar structureel geld voor huisvesting komt er niet. De reactie van de gemeente Bernheze op vragen van Progressief Bernheze over de sluiting van kledingbank ’t Bernhezer Pakhuys is glashelder.