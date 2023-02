Gemeente Maashorst geeft 60 mille voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Someren scoort met nieuwbouw in 2022: ‘De komende jaren wordt het niet minder’

SOMEREN - De woningvoorraad door nieuwbouw is in Someren in 2022 een stuk harder gegroeid dan in de andere Peelgemeenten, laten cijfers van het CBS zien. „Het wordt de komende jaren niet minder”, zegt wethouder Louis Swinkels.

10:00