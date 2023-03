Gemeente Roosendaal trekt regie bij bouwplannen naar zich toe

Code geel en mogelijk drukke avondspits in Brabant: ‘Kan plaatse­lijk spekglad worden’

Opnieuw geeft het KNMI code geel voor Brabant. Vanwege de kans op gladheid door natte sneeuw en sneeuwresten geldt deze code in onze provincie vanaf 16.00 uur. ,,Van vrijdagavond tot zaterdag in de ochtend is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen. Plaatselijk kan het hierdoor spekglad worden.”