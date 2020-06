Gemeentelijke begraafplaatsen zijn in Brabant gemiddeld het goedkoopst

In Nederland betalen we volgens het landelijke gemiddelde 1949 euro voor een eenpersoonsgraf op een begraafplaats, bijna 100 euro meer dan in 2019. In Brabant is de gemiddelde prijs per provincie het goedkoopst. Daar betaalt men 1983 euro per jaar voor een graf. Bergeijk is de goedkoopste Brabantse gemeente: daar zijn de kosten 1201 euro per jaar.