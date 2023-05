Genieten van wolken, water en klaprozen aan de muur: ‘De weidsheid van het uitzicht is geweldig’

Archeolo­gie en het dagelijks leven opnieuw opgetekend in herdruk boek Heilige Driehoek

OOSTERHOUT - Historica Cock Gorisse - redacteur, voorzitter van Stichting De Heilige Driehoek, en oud-voorzitter van de Biënnale - is ‘gelukkig in drievoud’. Het boek De Heilige Driehoek, kloosterenclave te Oosterhout werd maandagochtend in de vierde herdruk gepresenteerd aan burgemeester Mark Buijs.