Gennep moet op zoek naar nieuwe ambtenarenbaas

Met video Zeventig vierkante kilometer doorzocht in zoektocht naar vermiste Hebe (10) en begeleid­ster Sanne

WASPIK - De zoektocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar 26-jarige begeleidster Sanne uit Nuenen, woonachtig in Den Bosch, gaat woensdag volop verder. Gisteravond was de actie gestopt omdat het te donker werd. Meer dan honderd mensen helpen met zoeken in de omgeving van Waspik, 's Gravenmoer, Raamsdonk, Waalwijk en Drunen. Zo verloopt de zoekactie op woensdag.

16:06