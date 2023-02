Genomineerden voor Oosterhoutse onderscheiding ‘In-Zak-en-Askruis’ bekend

Wie mocht hier met de politie te paard?

Een dag vol demonstraties van de politie voor het kasteel in Helmond werd voor deze twee kinderen onvergetelijk. Ze mochten een ritje op een paard maken met een agent erbij. Deze foto is gemaakt in 1975. Wie zijn die kinderen van toen, de agenten of de man die er naar staat te kijken. Herkent u zichzelf of weet u wie dit zijn, laat het ons weten.

