Geprepareerde 'kidnapbus' voor onderwereldklusjes: 'Ontvoeringen blijven onder de radar'

Vervreem­ding en zelfhaat op filmische reis door Eindhoven in ‘Femi’

EINDHOVEN - Zijn vriendin is hoogzwanger, maar de 21-jarige Dennis mag haar niet meer zien. Dwight Fagbamila maakt indruk met de Eindhovense film Femi. Woensdag 28 september is er een voorpremière in Natlab, vrijdag wordt bekend of de hoofdrolspeler een Gouden Kalf te pakken heeft.

