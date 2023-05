Gerechtshof beslist vrijdag of er andere rechters komen voor hoger beroep familie R.

Meneer Van Hinthum (89) voelt zich al helemaal thuis in het eerste zorgbuurt­huis van Nederland: ‘Dit is veel gezelliger’

OSS – Het is er gezellig, nieuw en hij heeft ook nog een geweldig uitzicht. Rini van Hinthum (89) heeft een lotje uit de loterij getrokken met zijn eigen appartement in zorgbuurthuis ’t Hageltje in Oss. Nu moet de rest van Nederland worden geïnspireerd door deze bijzondere woonvorm.