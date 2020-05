Gert-Jan Theunisse woest op de Rabobank: ‘Ze jagen me het graf in’

Personeel uit verpleeg­hui­zen vertelt: ‘Je bent de hele dag op je hoede, omdat iemand uit het niets achteruit kan gaan’

14:40 Samen met het personeel in de ziekenhuizen vormen de medewerkers van de verpleeghuizen de frontlinie in de strijd tegen corona. Want ook in de verpleeghuizen is de werkdruk hoog. Veel bewoners overlijden en familie mag nog niet altijd op bezoek komen. Deze vier zorgmedewerkers vertellen hun verhaal.