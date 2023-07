Geschiedenisles verpakt in een lekker koud Knillers biertje

Made krijgt mogelijk een ovonde, en binnenkort varen er bootjes met wandelaars naar de Biesbosch

MADE - Een ovonde in plaats van een rotonde in Made, het Beverpad dat wordt doorgetrokken tot aan Lage Zwaluwe, een ‘watertaxi’ naar de Hofmansplaat in de Biesbosch, en de herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden.