Geslaagd? Stuur je foto naar het ED

Kaart Zwerfafval in Brabant: van bankstel­len in het bos tot uitpuilen­de containers

12:10 Lege flessen naast de glasbak, pizzadozen in het park en zelfs een wasmachine in het bos. Op foto's van zwerfafval die jullie na onze oproep massaal instuurden, is te zien dat er veel rotzooi wordt achtergelaten tijdens de coronacrisis. Niet alleen netjes bij de containers, maar ook in de natuur. Wij maakten een overzicht van al het zwerfafval in Brabant.