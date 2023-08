Gestolen Mercedes ‘na een spannende achtervolging’ terug bij autobedrijf in Wijk en Aalburg

Goederen­ver­voer is booming op Wilhelmina­ka­naal: ‘Het is alle hens aan dek’

OOSTERHOUT - Het goederenvervoer over water zal volgens deskundigen de komende jaren enorm toenemen, ook over het Wilhelminakanaal. Weliswaar is het kanaal door Oosterhout goed toegerust om de groei op te vangen, toch wacht er een grote uitdaging.