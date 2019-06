Getuige zag vliegtuigcrash Willemstad voor haar ogen gebeuren: ‘Ik had meteen het idee: dit is helemaal fout’

WILLEMSTAD - Joyce Lodders, die in het buitengebied van Willemstad woont, wandelde vrijdagmiddag met haar honden door een boomgaard in de polder en zag het vliegtuig voor haar ogen crashen. ,,Ik had meteen het idee: dit is helemaal fout", aldus een geschrokken Lodders.

Lodders genoot met haar twee honden van een wandeling, toen boven haar hoofd de twee historische vliegtuigen verschenen. ,,Ze waren een showtje aan het geven. Dat doen ze hier regelmatig, omdat het een dun bevolkt gebied is. Meestal zijn ze met z'n drieën, maar nu waren ze met z'n tweeën. Het was mooi om te zien, het zonnetje kwam net door, ik was aan het genieten.”

Quote Ze vlogen een paar keer op elkaar af, zoals ze vaker doen. Vlak voor ze elkaar raken draaien ze dan allebei een andere kant op. Alleen ging het deze keer niet goed. Joyce Lodders, getuige

Tot het moment dat beide vliegtuigen op elkaar af vlogen. ,,Ze vlogen een paar keer op elkaar af, zoals ze vaker doen. Vlak voor ze elkaar raken draaien ze dan allebei een andere kant op. Alleen ging het deze keer niet goed. Ze raakten elkaar. Ik zag meteen dat het niet goed ging, een van de vliegtuigjes was meteen achter de bomen verdwenen. Het ging echt heel snel, binnen een seconde of zo was het gebeurd. Het andere vliegtuigje kon uitwijken en een noodlanding maken.”

Stilte

Het eerste wat ze deed was het alarmnummer bellen, om vervolgens naar de rampplek te rennen. Daar aangekomen zag ze dat een ander stel ook al ter plaatse was. ,,We kwamen ongeveer tegelijk aan. Het vliegtuigje lag op z'n kop. De man van het stel ging kijken. Er was stilte. Het was meteen duidelijk dat er niets meer aan te doen was.”

Lodders ging daarop meteen op zoek naar het andere vliegtuig. ,,Ik zei: er is er nog een. Het bleek dat een boer die in de buurt aan het werk was daar al bij was. De overlevende van dat vliegtuigje zei: ik snap niet dat we er zo uit zijn gekomen.”

Quote Het was zo'n prachtige dag, dat die zo dramatisch moest eindigen. Joyce Lodders, getuige