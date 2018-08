Gevonden! Pinner die 3800 euro voor een wijntje betaalde is terecht

Rondom 'De Engel' was de afgelopen dagen een waar mediacircus ontstaan. Door al die aandacht was het des te vreemder dat het 'slachtoffer' van de actie nog altijd niet gevonden was. Diegene rekende zaterdagavond per ongeluk 3.800 euro af voor een wijntje van 3.80 euro. De fout werd pas na het afsluiten van de kassa op zaterdag ontdekt. ,,Het personeel zag een omzet van ruim 4.000 euro terwijl het een rustige, druilerige avond was. Er moest wel een fout gemaakt zijn."

De 'slachtoffers' van de pinactie lazen woensdag in de huis-aan-huiskrant Weekblad Regio Oss dat De Groene Engel op zoek was naar een pinner die veel te veel geld had betaald voor zijn of haar wijntje. ,,Toen zijn ze gaan kijken in hun administratie en bleek het om hen te gaan. Woensdag is het stel hier bij ons meteen binnengelopen om zich te melden en hun afschrijving te laten zien. Het was de juiste match." De Engel gaat het geld donderdagochtend terugboeken.