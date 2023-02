Geweldige comeback na rust bezorgt RKC zege op Heerenveen én achtste plek

De inzet was duidelijk voorafgaand aan het duel in Heerenveen: de achtste plek in de eredivisie. Maar na 45 minuten maakte maar een ploeg daar aanspraak op en dat was SC Heerenveen. Niks, maar dan ook echt niks lukte aan de kant van RKC, dat geen schim van zichzelf was. De Waalwijkers werden vroeg onder druk gezet en konden daar niks mee beginnen. De foute passes vlogen je om de oren en het was wachten op de 1-0.

De kwam er tien minuten voor rust, toen Sydney van Hooijdonk de rebound na de kopbal op de paal van Che Nunnely afrondde. Het ontketende een waar offensief, waarbij de goal van RKC-doelman als schiettent diende. Wel vijf doelpunten had de thuisploeg kunnen maken, maar wat geluk aan Waalwijkse kant en gemis aan scherpte aan Friese zijde zorgden ervoor dat het met de rust slechts 1-0 stond.

Drie wissels

Trainer Joseph Oosting stond in de eerste helft al flink te tieren langs de kant en het zal in de kleedkamer dan ook niet bepaald gezellig zijn geweest. Drie spelers moesten in de kleedkamer achterblijven, de oefenmeester greep hard in.

En dat was zeker niet voor niets. RKC was lang niet zo machteloos als voor rust en kwam weer een beetje aan voetballen toe. Toch kwam de gelijkmaker van invaller Florian Jozefzoon na een uur spelen nog wel een beetje uit de lucht vallen. Maar het gaf RKC wel veel vertrouwen.

Maar dat er een geweldige comeback in zou zitten, dat zat toch niet in de lijn der verwachting. Het verschil tussen beide helften was enorm en Heerenveen kon zichzelf wel voor de kop slaan dat het verschil bij rust niet groter was.

Want Julian Lelieveld kon een kwartier voor tijd van dichtbij binnen tikken en twee minuten later was het een andere invaller, Yassin Oukili, met een bekeken schot in de kruising die de beslissing bracht: 1-3. Jozefzoon maakte er in de extra tijd zelfs nog 1-4 van. Opnieuw een overwinning na een achterstand voor RKC, maar met deze dramatische eerste helft in het achterhoofd moet deze zege wel extra lekker smaken. En is plek 8 een mooi extra cadeau.

