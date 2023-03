Gewonde bij frontale botsing in Overloon

Vierde divisie Trip naar Australië doet Van der Spek goed: verdediger helpt Halsteren met hattrick aan sensatione­le zege

In een heus spektakelstuk in Nijmegen klopte Halsteren thuisclub Orion met 3-5. Halsteren verspilde een 0-3 voorsprong, maar rechtte daarna nog de rug. Centrale verdediger Thomas van der Spek was de grote man met drie treffers. Coach Erwin de Nijs haalde na afloop opgelucht adem. ,,Dit zijn wedstrijden waarin je vijf jaar ouder wordt.’’