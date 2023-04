Gewonde bij steekpartij in Bredase woning

Brandweer helpt mee bij vogelhuis­jespro­ject in Dussen: mezenkas­ten bij kasteel­tuin

DUSSEN - Het was weer een wat anders deze zaterdag voor de brandweermannen in Dussen. De brandweer rukte uit naar de kasteeltuin, niet om een brandje te blussen of een kat te redden, maar om vogelhuisjes op te hangen.