Gewonden door botsing met vrachtwagen op A59 bij Nieuwkuijk, sportauto met opvallende tekst brandt uit

DRUNEN - Bij een botsing tussen twee auto's en een vrachtwagen is in de nacht van zondag op maandag een sportwagen in vlammen opgegaan. Het ongeluk gebeurde op de A59 bij Nieuwkuijk, toen de truckchauffeur wilde invoegen. Twee inzittenden raakten gewond.