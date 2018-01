Gezin met jong kind slachtoffer van zware explosie tegen voordeur

17-jarige jongen opgepakt voor tragisch ongeluk door kei op de weg in Schijndel

11:56 SCHIJNDEL - In het onderzoek naar het tragische ongeluk in Schijndel, dat werd veroorzaakt door een kei die op het wegdek lag, hield de politie vrijdag een 17-jarige jongen uit Schijndel aan. Tynni Habraken raakte destijds zeer ernstig gewond bij de aanrijding in haar woonplaats.