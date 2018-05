Gezin stapt uit auto en wordt beslopen door jachtluipaarden in Beekse Bergen

Die kwam binnen: Marco zingt in 013 voor slachtof­fer aanslag Koninginne­dag: 'Ze is hier vanavond'

10 mei TILBURG – Marco Borsato heeft zich woensdagavond tijdens zijn uitverkochte concert in Tilburg van zijn beste kant laten zien. De 51-jarige zanger ging halverwege de show op zijn knieën en droeg speciaal een nummer op aan Senna, een superfan die op 8-jarige leeftijd zwaargewond raakte bij de aanslag op Koninginnedag in 2009. Het werd voor haar een verjaardag om nooit te vergeten. ,,Deze is voor jou, Senna.”