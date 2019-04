Gezinsuitbreiding voor Henk Krol en Showtek bouwt een feestje in Singapore

Links slikt en praat mee over twee­de-keus-coalitie in Brabant

26 april DEN BOSCH - Schoorvoetend sluiten GroenLinks, D66 en PvdA aan bij de coalitieonderhandelingen in Brabant. De drie progressieve partijen gaan in gesprek met het rechtse blok van VVD en CDA over een samenwerking die ze vooralsnog niet echt zien zitten. Of het echt tot een formatie komt, hangt af van de hernieuwde kennismaking.