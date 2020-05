Gezocht: vogelnestjes op bijzondere locaties

Lekker belangrijk Fijn lijstje: tentoon­stel­lin­gen van René Daniëls tot Hans van Hoek

18 mei In tijden van gesloten zalen en musea zorgt de kunstredactie van het ED voor afleiding, onder meer met fijne lijstjes. Vandaag de Top 10 van tentoonstellingen in de regio die in het geheugen zijn blijven hangen. Inhoud is voor discussie vatbaar. Reageren? Graag! Via kunst@ed.nl