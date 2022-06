Gezondheid Brabanders in gevaar door luchtvervuiling: ‘Niemand woont op plek met gezonde lucht’

Stikstofdioxide en fijnstof

Stikstofdioxide is een verbinding tussen stikstof mer zuurstof en het zit vooral in de lucht op plekken met veel wegverkeer, aldus de Atlas Leefomgeving . Te veel stikstofdioxide is schadelijk voor de gezondheid en kan longklachten en hart- en vaatziekten verergeren. Kinderen, ouderen en mensen met een luchtwegaandoening zijn extra gevoelig voor stikstofdioxide. Vooral in de Randstad is een hoge concentratie stikstofdioxide.

Als het gaat om fijnstof, hebben de GGD’en gekeken naar PM10: deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Fijnstof zorgt ervoor dat de longen minder goed werken. Mensen die al luchtwegklachten of een longziekte hebben, kunnen hier extra last van hebben. Ook kan fijnstof longkanker tot gevolg hebben, stelt de Atlas Leefomgeving. Op een kaart in het rapport van de GGD’en is te zien dat de concentratie PM10 in veel Brabantse gemeenten hoger is dan elders in Nederland, vooral in Oost- en Zuidoost-Brabant. In het Limburgse Nederweert is de hoogste concentratie PM10 gemeten.