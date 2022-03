Gezondheid kwetsbare mensen wordt nu écht prioriteit (met dank aan de coronacrisis)

Dat is hard nodig omdat het de gezondheidsverschillen verkleint ten opzichte van mensen die niet in een kwetsbare positie zitten en daarmee de kansenongelijkheid. En dat zou de betrokkenheid van deze burgers moeten vergroten. De afgelopen twee jaar is vaak gebleken dat deze mensen slecht geïnformeerd waren over de risico’s van het coronavirus en dat juist deze groep zich minder snel of niet liet vaccineren.