GGD stopt in hele land tijdelijk met vaccinatieprogramma voor kinderen boven de 4 jaar

Het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen boven de 4 jaar wordt om het coronavirus tijdelijk stilgelegd. In Brabant per direct, in de rest van het land in de loop van de komende weken. Alleen op consultatiebureaus wordt nog geprikt.

Het besluit volgt op de maatregel van de Veiligheidsregio's in Brabant dat ‘evenementen’ met meer dan 1000 bezoekers moeten worden verboden. Kinderen en jongeren die de komende tijd in sporthallen en kleinere zalen injecties zouden krijgen tegen verschillende ziekten, kunnen volgens de GGD beter niet bij elkaar komen. Want ook voor kleinere groepen is het beter om geen sociaal contact te hebben, licht woordvoerder Inge de Kaste toe.

De maatregel gaat in Brabant per direct in en geldt ook voor mensen die al een uitnodiging hebben. Volgens Hans van Vliet van het RIVM kunnen mensen met uitnodiging in de rest van het land de komende dagen nog wel worden gevaccineerd, maar worden nieuwe uitnodigingen niet verstuurd. ,,Je kunt er vanuit gaan dat over drie weken nergens meer grootschalig wordt gevaccineerd.”

Grote gevolgen voor meningokokken

Dat heeft grote gevolgen voor 14-jarigen die zouden moeten worden ingeënt tegen meningokokken. ,,Juist die ziekte circuleert nu", zegt De Kaste. Daarom broeden de GGD’s en het RIVM op een noodmaatregel. Van Vliet: ,,Die vaccinatie moet echt doorgaan. Of we vaccineren hen individueel, of we doen dat per school. Want de jongeren zien elkaar daar toch al.” Het is de bedoeling dat iedereen die dit jaar 14 jaar oud wordt nog voor 1 juli op een of andere manier de inenting krijgt.