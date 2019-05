Giel de Winter kan niet kiezen en Art Rooijakkers blikt vooruit op laatste aflevering

Jeugdhulp in regio Zuid­oost-Bra­bant dreigt met acties

6:00 EINDHOVEN - Jeugdzorgwerkers in Zuidoost-Brabant bereiden zich voor op acties en werkonderbrekingen. Ze worden gesteund door hun werkgevers. Bij Bijzonder Jeugdwerk in Deurne is deze week al een eerste bijeenkomst gehouden waar het actieplan aan het personeel is gepresenteerd. Maandag staan bij Jeugdbescherming Brabant in Helmond en bij Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven bijeenkomsten gepland.