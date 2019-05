Giel de Winter strijdt voor content en quality time voor Nieky Holzken

Experts vernieti­gend na ongeluk: ‘Grote fouten bij tokkelbaan Breda’

28 mei BREDA - Het bedrijf achter de mobiele tokkelbaan van dancefestival Ploegendienst in Breda zou mogelijk grote fouten hebben gemaakt. Tot die conclusie komen meerdere experts. ,,Dat er geen dubbele zekering is gebruikt, gaat er bij ons niet in", zegt Arno Schrauwen van Stichting Veilig Werken Buitensport (SWVB). ,,Een cruciale fout.” Eerder meldde de eigenaar van de tokkelbaan dat de oorzaak voor het ongeluk een ‘menselijke fout van de instructeur is’. Maar ook dat wordt te makkelijk genoemd door deskundigen.