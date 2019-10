Giel neemt een biertje in de auto en Pierre poseert in Duitsland

Dit bericht wordt gedurende de dag ververst.

Wat een schatje! Jaqueline Govaert is maar wat blij met haar hond Freddie. En Freddie is blij met Jaqueline, want de Krezip-ster laat de labradoodle lekker uit het raam hangen tijdens een autorit. Wat wil je nog meer op Dierendag?

Don't drink and drive, zeggen de Engelsen. Maar voor StukTV-Giel de Winter geldt dat niet. Hij neemt een lekkere Warsteiner terwijl hij op de snelweg zit. Niet z'n eigen schuld, overigens. ,,Dit biertje had er zin in'', schrijft hij erbij. Laten we hem het voordeel van de twijfel geven. Waarschijnlijk was de Udense Youtube-ster de bijrijder.

Zoals vaker geeft Aad de Mos zijn vizie op de afgelopen voetbalwedstrijden. Dit keer heeft hij een video gemaakt in zijn eigen achtertuin. Gelukkig staat de oud-voetballer onder een pergola, en kunnen we een minuut lang genieten van het groen in zijn tuin. Want voor het geluid hoeven we het bijna niet te doen. Gratis tip aan Aad: kies volgende keer een plekje wat verder van de snelweg.

Deze man staat ook alles! Geef hem een voetbalbroek, dan straalt hij. Maar ook met lederhosen steelt Pierre van Hooijdonk de show, zo blijkt vandaag op het Oktoberfest in Duitsland. Proost Pierre!

Wij hebben een hart voor Guido Weijers. En hij heeft een hart voor dieren. Zwemmen met een walvishaai, fietsen terwijl een buizerd naast je vliegt en cheeta's zien jagen in Afrika; het blijft hem voor altijd bij. Bless you Guido.

‘Waarom heeft papa zo'n gek gezicht?’ Dat is waarschijnlijk wat de 2-jarige Vince vanochtend in huize Verhoeven dacht. Plan van aanpak? Op papa springen en proberen dat halloweenmasker van z'n gezicht te rukken. Nu is het afwachten of Rico Verhoeven ongeschonden uit deze worsteling komt.

Als zangeres moet je je elke dag weer voorstellen aan journalisten, producers en fotografen. Een van de OG3NE-zusjes, Lisa Vol, is daar wel klaar mee. Dus heeft ze na de opnames van Dance Dance Dance deze handige pet meegenomen. Of gestolen...

Niks mooiers dan jarig zijn op werelddierendag. En al helemaal als je partner, Tilburger Leo Alkemade, zweert dat je mooier bent dan Jennifer Lopez.