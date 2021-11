Giftig drugsafval direct in de Brabantse grond geloosd: ‘Alles wat hier in de bodem zit gaat dood’

Nieuwsover­zicht | Winkelier bedreigd na besluit alleen gevacci­neer­den binnen te laten - Bredase horeca blijft uit protest langer open

Veel cafés in Breda hielden zich zaterdag niet aan de nieuwe coronamaatregelen en bleven langer open dan is toegestaan. Burgemeester Depla liet weten dat de horeca van hem een ‘statement’ mag maken. Bij een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Breda zijn zaterdagochtend elf personen door de politie aangehouden. Verder is een Eindhovense winkelier overspoeld door dreigementen nadat hij besloten had alleen nog gevaccineerden binnen te laten en gaat de Efteling vanaf zondag om een coronatoegangsbewijs vragen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

13 november