Gigantische stormloop op Oosterhouts recreatiepark: 600 inschrijvingen voor 5 flexwoningen in 24 uur

Het ‘vrijen’ tussen PvdA en GroenLinks komt in Den Bosch niet echt op gang

DEN BOSCH - De PvdA en GroenLinks in Den Bosch hadden woensdagavond samen wat te vieren na de uitslag van de provinciale verkiezingen. Dat deden ze ook, maar of ze hier ook één fractie gaan vormen? ,,Daar is nog geen sprake van.”