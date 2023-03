Gluren bij de Buren komt terug in Breda en jij kunt je aanmelden

Steeds meer meldingen van agressie in Brabantse ziekenhui­zen

TILBURG/DEN BOSCH - Het geweld tegen zorgverleners in de Brabantse ziekenhuizen neemt explosief toe. Alleen al in het ETZ in Tilburg en Waalwijk kwamen vorig jaar bijna 60 procent meer interne meldingen binnen van agressief en ongewenst gedrag van patiënten en bezoekers.