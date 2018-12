Goed nieuws voor vuurwerkfans: zachte jaarwisseling in Brabant

Fris 2019 in? Hier in Brabant vinden de nieuwjaars­dui­ken plaats

28 december Het is inmiddels een bekende nieuwjaarstraditie: de nieuwjaarsduik. Sinds 1960 springen op 1 januari mensen massaal het koude water in op zo met een frisse start aan het nieuwe jaar te beginnen. Ook in Brabant worden er verschillende nieuwjaarsduiken georganiseerd.