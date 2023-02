Goed verhaal vertellen over Breda? Zo kan het dus ook

Het WOW-ge­voel van carnaval, de Nuenense Oud-Prin­sen hebben het gemist

NUENEN - Het is uitverkocht ‘huis’ bij de Pronkzitting van Carnavalsvereniging De Dwèrsklippels in de ResiTENTie, dit weekend in Nuenen. Iedereen heeft er zo’n zin in dat de tent al vroeg vol stroomt met feestgangers.

