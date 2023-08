Goede herinneringen? Bij De Pub kun je ze voor een klein bedrag kopen

Uitbrei­ding Kempenmuse­um komt dichterbij: ‘Hopen in 2024 te kunnen bouwen’

EERSEL - Echte verhalen uit de Kempen met een link naar nu. Dat is straks te zien in het Kempenmuseum in Eersel dat flink op de schop gaat. Het is een lang proces, maar nu is er de hoop dat half volgend jaar de bouw kan beginnen.