Golf van geweld en terreur op homo-ontmoetingsplekken: ‘Hij rende voor zijn leven’

Nieuwsover­zicht | Lichaam vrouw opgegraven na verdachte dood - Gewelds­golf tegen homo's op ontmoe­tings­plek­ken

31 augustus Mogelijk is er een doorbraak in het onderzoek naar de verdachte dood van oud-supermarkteigenaar Chris Grinwis (65) uit Halsteren. De politie heeft het lichaam van zijn overleden vrouw opgegraven. Verder terroriseert een groep jongeren homo-ontmoetingsplekken. In Brabant neemt dit geweld toe. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag 31 augustus.