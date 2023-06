Goudwisselkantoor opent filiaal in Uden in voormalig pand Halfords

Verhuizing Red Sox Uden is lastige klus: nieuwe locatie nog vol onzekerhe­den

UDEN - Red Sox uit Uden moet in 2024 op een nieuw terrein kunnen honk- en softballen. Dat is nog altijd het streven van de gemeente Maashorst maar de weg daar naar toe blijft vol onzekerheden. Er zijn twee ‘kansrijke’ locaties in beeld maar de aankoop is nog niet rond.