Gravenaar zou minderjarige nichtjes jarenlang hebben misbruikt, dna van één meisje zat op seksspeeltje

Wat gebeurde er met overleden man (70) in Lieshoutse bosvilla? ‘Signalen dat hij al langer in huis lag’

14 juni In een bosvilla in Lieshout werd vrijdagmiddag de 70-jarige Willem van der Wilgen levenloos aangetroffen. De man is voormalig topman van textielbedrijf Vlisco uit Helmond. De politie vermoedt een misdrijf en doet onderzoek. Misdaadverslaggever Chiel Timmermans geeft een update, over wat er sindsdien bekend is.