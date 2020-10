Grens met België gaat niet opnieuw dicht, maar: ‘Ga niet de grens over als het niet hoeft’

Als het niet nodig is, ga dan voorlopig niet naar België toe. Die oproep doet minister Ferd Grapperhaus in een verklaring die te lezen valt op de website van de Rijksoverheid. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, roept in dezelfde verklaring Belgen op om niet naar Nederland af te reizen, tenzij het niet anders kan.

In zowel België als Nederland lopen de coronacijfers flink op. Eerder dit jaar werd besloten om de grens tussen beide landen dicht te gooien om de verspreiding tegen te gaan. Nu gaat de grens niet op slot, maar minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden doen wel een dringende oproep om niet-noodzakelijke reizen voorlopig uit te stellen.

,,Het virus houdt geen rekening met landsgrenzen, dus moeten wij het wel doen", zo laat de Belgische minister weten in een verklaring van beide landen. ,,Niet-essentiële verplaatsingen worden afgeraden. De grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen versterkt de verdere verspreiding van het virus beide kanten van de grens.”

‘Ga niet de grens over als het niet hoeft’

Minister Ferd Grapperhaus sluit zich aan bij de woorden van zijn Belgische collega: ,,Het aantal besmettingen laait weer op dus we moeten stevige maatregelen nemen. Dat vraagt veel van mensen, dat beseffen we ons, maar als we samen onze schouders er onder zetten krijgen we het coronavirus weer onder controle. Dat betekent dus ook: even niet op bezoek gaan bij onze Belgische buren, ga niet de grens over als het niet hoeft.”

Containers en zand op de weg

Eerder dit jaar werd in de strijd tegen het coronavirus nog wel besloten om de grens tussen beide landen te sluiten. Dat gebeurde op 20 maart. Woon-werkverkeer was nog wel toegestaan. Op de hoofdwegen werden controles uitgevoerd om te bepalen of de verplaatsingen van reizigers al dan niet noodzakelijk en dus toegestaan waren.

Op iedere mogelijke route controleren bleek onmogelijk. Daarom werd op verschillende plaatsen wegen geblokkeerd. Daar werden bijvoorbeeld containers op de weg geplaatst, of er werden hopen zand gestort.

