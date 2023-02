Groen licht drie ruimte-voor-ruimtewoningen Prinsenbeek

Meer Schelde­brou­we­rij lanceert nieuwe versie van 'n Toeback: de Enigma Hop Special

De Scheldebrouwerij in Meer lanceert een nieuwe editie van ’n Toeback, een zwaar blond bier van 9 procent. Sinds de herlancering in 2019 wordt er regelmatig een nieuwe versie gebrouwen waarbij telkens een andere hop wordt gebruikt. Voor nummer vier is gekozen voor de Nieuw-Zeelandse hop enigma.

