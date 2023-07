Groen licht voor miljoeneninvestering in nieuwe school en kinderdagverblijf aan de Parklaan

MET VIDEO Man van dood aangetrof­fen Kaatsheu­vel­se geboeid afgevoerd: buurt met stomheid geslagen

KAATSHEUVEL - Een moeder van twee jonge kinderen is vrijdagmiddag dood aangetroffen in de tuin van haar woning aan de Venakker in Kaatsheuvel. De politie verrichtte tot in de avonduren diepgaand rechercheonderzoek, maar kon over de doodsoorzaak nog niets melden.