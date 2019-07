Groene partijen in Brabant: ‘Kijk kritisch naar plek zonneweides’

De initiatieven rond grootschalige opwekking van zonne-energie elkaar snel op: in heel Brabant lagen er volgens de cijfers van eind vorig jaar zo'n 200 plannen op de plank. Tegelijkertijd hebben de meeste gemeenten nog geen pasklaar beleid of en waar er ruimte is voor velden vol met zonnepanelen. Duidelijk is in elk geval dat de discussie de laatste paar jaar gaandeweg is gedraaid. Waar een zonneakker enkele jaren terug zonder aarzeling als groen en duurzaam werd gepresenteerd, zijn inmiddels ook de nadelen meer in beeld. Een zonneveld neemt immers kostbare natuur- of landbouwgrond in beslag. ,,Daarom zeggen we: leg eerst de daken vol", motiveert Ernst-Jan van Haaften, adjunct-directeur van Brabants Landschap. ,,Of kijk naar andere locaties waar de ruimtelijke impact gering is, zoals een geluidswal of een oude vuilstort.”